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Интернет-магазин чехлов для смартфонов и мобильных телефонов

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Купить чехол и аксессуары для телефона в интернет-магазине 100chehlov.com.ua

Сегодня большинство людей не представляют своей жизни без телефонов. Они могут заменить даже компьютер и профессиональный фотоаппарат. Современные гаджеты вмещают в себе многочисленные функции, поэтому они и стоят не дешево. Для их надежной защиты от повреждений, лучше всего купить чехол. Он не только защитит технику, но и будет отличным дополнением к вашему любому образу.

Купить чехол для смартфона можно в интернет-магазине аксессуаров для мобильных телефонов 100chehlov.com.ua. Мы знаем, что главное для гаджета — это качественный и оригинальный кейс, который полностью будет подходить и надежно защищать гаджет от повреждений. У нас вы сможете купить чехол для смартфонов с гарантией качества разных моделей: Samsung, iPhone Apple, Sony, а также Xiaomi, Meizu, Huawei и не только.

Как выбрать и купить чехол для своего смартфона?

Перед тем как выбрать аксессуар для любимого гаджета нужно определиться не только с его дизайном и цветом, но и с материалом из которого он изготовлен. Чехлы могут быть сделаны из силикона, пластика, кожи и даже из плотной ткани. От материала зависит степень защиты, а также на сколько долго прослужит чехол. Давайте рассмотрим материалы, из которых может быть изготовлен защитный аксессуар, и на сколько хорошо он справится с внешними факторами:

  • Силиконовый (ТПУ) чехол или пластиковый. Эти материалы популярные в изготовлении аксессуаров. Обычно таким чехлам свойственно закрывать лишь панель гаджета, поэтому они используются больше для украшения и дизайна. Такой чехол может защитить от царапин и потертостей, так как силикон, ТПУ или пластик хорошо прилегает к аппарату, и будет надежно держаться на нем.
  • Плотная ткань. Такой аксессуар может быть изготовлен из войлока или плотной замши, защитить он сможет от многих повреждений. Выглядят такие изделия очень стильно и привлекательно, поэтому занимают весомую нишу на рынке.
  • Кожа. Такой материал используют как в бамперах, так и в книжках. Он стоит дороже силикона, но и срок эксплуатации у него значительно дольше. Купить чехол из натуральной кожи  — отличное решение: он не будет растягиваться и притягивать влагу, пыль и грязь. К тому же он смотрится значительно дороже и престижней, чем остальные модели чехлов. Его стоит брать тем, кто хочет выделиться из толпы и выразить свою индивидуальность.

При покупке защитного аксессуара главное брать во внимание насколько часто вы пользуетесь смартфоном и нужна ли ему действительно хорошая защита или же достаточно красочного бампера со стразами или ярким рисунком. В интернет-магазине чехлов для смартфонов можно заказать чехлы разных по модели и по цвету, чтобы точно угадать под стиль или настроение.

Какой чехол для телефона купить?

В этом разделе интернет-магазина чехлов представлена классификация аксессуаров и их степень защиты для гаджетов. Абсолютно ко всем чехлам на гаджет могут быть подобраны не только по цветовым предпочтениям, но и по образу жизни владельца телефона.

Если человек не часто им пользуется, то ему может подойти аксессуар не дорогой, но все же надежной модели, ведь нежелательные удары нельзя предугадать. Для более активных пользователей своих гаджетов, которые постоянно ведут подвижный и энергичный образ жизни, подойдут чехлы из прочного материала.

Все чехлы распределяют на несколько разновидностей:

  1. Бампер или накладка. Такие форм-факторы защитят от влаги и от несильных повреждений. Современные модели производится с более тонкого материала, поэтому чехол будет более аккуратным и не придаст смартфону толщины. Бампер надежно защитит устройство по бокам, немного прикрывая переднюю рамку аппарата и тем самым беря удар на себя во время падения. Накладки прикроют заднюю крышку аппарата и станут незаменимыми для ежедневной эксплуатации.
  2. Бронированные чехлы для смартфона. Такие чехлы для гаджетов имеют противоударные свойства, а также некоторые из них защищают телефон от низких температур, что позволит сохранить работоспособность техники. Купить противоударный чехол для телефона нужно всем, кто ведет активный образ жизни и может спокойно поехать в горы или заняться туризмом не переживая за свою технику.
  3. Чехол-книжка. Это изделие защитит не только панель и боковые части гаджета, но и стекло, ведь экран может поцарапаться при нахождении смартфона в сумке или кармане с острыми предметами. Книжка имеет накидку, скрывающую экран, также она может иметь с внутренней стороны кармашек для карт и денег. Эти модели разнообразны в дизайне, некоторые из них могут иметь прозрачное отверстие в области часов или кнопки блокировки экрана. Купить чехол-книжку можно как из кожи, так и с замшевых и прочных тканей.
  4. Флип. Эта модель очень похожа на предыдущую, но все же он имеет накидку не сбоку, а снизу или сверху чехла. Данные аксессуары удобные в использовании и пользуются популярностью и тоже изготавливаются из разного материала.

В нашем интернет-магазине чехлов, каждый клиент, сможет заказать и купить аксессуары для телефонов, при этом цены на товары приятно порадуют.

Купить защитные 3D стекла и пленки для смартфона

Экран любого смартфона — это самая незащищенная и уязвимая часть гаджетов, поэтому его безопасности стоит уделять большое внимание. У нас вы можете заказать не только крутой чехол, а и купить защитные стекла и пленки для смартфона. В ассортименте есть как обычные, так и 3d стекла для всех моделей. Они позволят защитить дисплей аппарата от царапин и разбития.

Не стоит забывать и о пленках для экрана, ведь на сегодняшнее время они стали более усовершенствованными. Сейчас это не просто обычная пленка, а это бронированная нано-пленка, с защитной плотностью 9H, как в закаленного 3D стекла. Плюс ко всему, ее невозможно поцарапать или разбить.

Какие аксессуары для телефонов купить можно на нашем сайте?

Интернет-магазин чехлов для телефонов 100chehlov.com.ua занимается продажей дополнительных аксессуаров. В каталогах также есть сопутствующие товары, которые могут дополнить ваш образ. Среди них:

  • Портмоне и кошельки;
  • Зарядки для смартфона, и беспроводные зарядные устройства;
  • Наушники и чехлы для AirPods;
  • Холдеры/автодержатели;

Все это вы можете заказать в нашем интернет-магазине по доступным ценам. Если у вас возникают трудности с выбором, вы всегда можете обратиться в службу поддержки, в  разделе Контакты. Консультанты помогут вам подобрать нужный чехол или аксессуар и ответят на все ваши вопросы.

Почему большинство выбирает наш интернет-магазин чехлов и аксессуаров для телефонов?

Мы предлагаем клиентам только фирменные чехлы из качественных материалов. Здесь представлен большой выбор чехлов разных моделей. Они станут настоящей изюминкой вашего образа и каждый найдет именно то, что хочет.

У нас вы найдете:

  1. Аксессуары на гаджет любой модели и цвета, под любой стиль и настроение;
  2. Чехол из качественного материала. Каждый клиент может выбрать защитный кейс из любого материала, это может быть как силикон, пластик, так и кожа;
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  4. Эксклюзивные чехлы от украинского бренда Jitnik. Чехлы от этого производителя есть в наличии только на нашем сайте. Если вы хотите выделяться и иметь качественную защиту для телефона, советуем купить чехол из кожи от этого бренда.

У нас на сайте можно заказать оригинальные чехлы для телефонов от известных производителей. Каждый клиент имеет возможность подобрать действительно качественный аксессуар,он прослужит долго и защитит устройство от царапин, повреждений и прочих факторов, которые могут повлиять на работу смартфона.

Преимущества покупки чехлов для телефонов в интернет-магазине 100chehlov.com.ua

Почему стоит доверять нашему сайту и купить чехол для телефона здесь? Если вы решили приобрести кейс для своего гаджета, то лучше всего это сделать в интернет-магазине 100chehlov.com.ua. Здесь вы найдете аксессуары, которые могут не только защитить смартфон от любых повреждений, но и украсить его модным дизайном.

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  • Оригинальные чехлы для телефонов с гарантией производителей;
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  • Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки;
  • Удобные способы доставки и оплаты для всех жителей Украины.

Еще одним преимуществом есть то, что пользователю не нужно ждать длительный период, пока аксессуар доставят из другой страны. Мы работаем по всей Украине, поэтому доставка будет совершаться максимально быстро (до 3-х дней) без длительных ожиданий. Также каждый желающий может прийти в шоу-рум в Киеве и самостоятельно выбрать чехол для своего гаджета.

Как купить чехол для смартфонов?

Оригинальный чехол для телефонов заказать можно в магазине с доставкой по всей Украине по очень доступной цене в любое удобное время. Наш сервис для заказа работает в режиме 24/7 и заказать чехол возможно в любое удобное для вас время.

Оформить покупку можно в один клик, через корзину или сделать заказ по телефону. Будьте уверены, здесь вы найдете ту модель кейса, которая будет надежной защитой. Вы можете купить модный чехол для телефона, который будет уникальным среди друзей.

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